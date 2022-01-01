За 2021 год в Николаевской области зафиксировали 117 миллионеров

За 2021 год на территории Николаевской области 117 плательщиков задекларировали полученные доходы в размере более 1 миллиона гривен.

Об этом стало известно в ходе брифинга Главного управления налоговой службы Украины в Николаевской области 24 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— В прошлом году (после декларирования стало известно о, - ПН) 117 миллионерах. Это те граждане, которые задекларировали свой доход более миллиона. Они декларировали доходы с продажи объектов движимого и недвижимого имущества, получали иностранные доходы, — рассказала заместительница начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Николаевской области Ольга Купчишина.

Отмечается, что в 2021 году 40 тысяч 812 граждан Николаевской области, которые в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны задекларировать полученные доходы, предоставили налоговые декларации. Этими лицами задекларировано 94 миллиона 400 тысяч гривен.

По словам налоговой, одним из основных заданий декларирования является не только уплата налога в бюджет, но и возвращение части средств налогоплательщикам с их заработной платы на протяжении отчетного года.

«Своим правом на применение налоговой скидки воспользовались 2 тысячи 627 граждан, которыми задекларировано к возращению почти 7 миллионов 600 тысяч гривен налогов на доходы физических лиц. На сегодняшний день с бюджета им возвращено почти 6 миллионов 600 тысяч гривен, - сообщает николаевская налоговая.

Напомним, как в 2020 году в рейтинг самых богатых украинцев попали два николаевских мультимиллионера.