«Николаевэлектротранс» получит из горбюджета 245,3 миллиона гривен за пассажирские перевозки до конца 2022 года

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 21 января заключил договор на предоставление услуг по пассажирским перевозкам трамваями и троллейбусами на 2022 год.

Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок Прозорро.

Договор заключили по переговорной процедуре с «Николаевэлектротранс», потому что это единственное предприятие в Николаеве, которое предоставляет услуги по осуществлению перевозок пассажиров электротранспортом.

Стоимость услуги составляет 245 миллионов 355 тысяч гривен. Объем закупки составляет - 4 248 570 километров. Исходя из этого стоимость одного километра составляет 57,7 гривен.

Срок предоставления услуги указан до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что ранее директор «Николаевэлектротранса» заявил, что на содержание КП в 2022 году необходимо более ₴240 миллионов.