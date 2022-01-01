«Помогите мне дожить до операции»: Молодая мама из Николаева нуждается в финансовой помощи

Жительница Николаева, мама двоих детей Вита Николаева нуждается в финансовой помощи на обследование и медикаменты. Женщина находится в очереди на долгожданную пересадку сердца.

Об этом она сообщила «Преступности.НЕТ».

Как известно, у Виты в 2017 году случился рецидив и ей сделали пересадку костного мозга. Также Вита недавно сообщила, что из-за плохих показателей находится в очереди на пересадку механического сердца.

«Все препараты, анализы, поездки, обследования - за всё необходимо платить! Я не получаю ни одного медикамента бесплатно. Я всё покупаю. Я одна, с двумя детьми. Пособие по инвалидности 1934 гривны (и то, это с декабря), было ещё меньше…Выживаем благодаря небезразличным людям. Кто-то поможет продуктами, кто-то финансово. Я живу только благодаря медикаментам, которые принимаю. Финансы собранные ранее уходят (только на здоровье!), но я боюсь, что когда мне позвонят из Киева и скажут, что есть донор, то у меня не будет средств доехать. Пусть и говорят, что медицина бесплатная, но это говорят люди, которые не попадали в больницу! Прошлую неделю я лежала на стационаре в Корабельном районе в кардиологии. Дальше нужно ехать в областную, проситься к ним. Может они смогут мне помочь! Состояние ухудшается. Ведь болезнь прогрессирует! Помогите мне дожить до такой долгожданной мечты, до операции. Пожалуйста, я вас молю! Мне нелегко просить, умолять. Но уж лучше я буду стоять на коленях с протянутой рукой, и у меня будет возможность дожить до пересадки! Прошу вас! Помогите!», - написала Вита Николаева.