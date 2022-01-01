Верховная Рада повысила «льготный» лимит для иностранных посылок – он составит 150 евро

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4278, который возвращает безналоговый порог в €150 для суммарной стоимости товаров в посылках из-за рубежа. Это значит, что получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость, только если цена товаров в посылке выше указанной суммы.

Об этом сообщает «Бабель».

С июля 2019 года под налогообложение попадали посылки из-за рубежа стоимостью выше €100. Сейчас, по сути, Рада вернула налоговый лимит, который действовал до лета 2019 года.

Налог в 20% НДС и 10% пошлины придется платить только с суммы, которая вышла за пределы €150. Например, если товары в посылке стоят €160, то налог придется платить с €10. Стоимость доставки посылки не облагается пошлиной.

Изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров – до €500 (до €1 тысячи в аэропортах) налогом не облагается. Это если пересекать границу не чаще одного раза в трое суток.