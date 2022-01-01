В Николаеве девятиэтажку отключили от водоснабжения и канализации – жильцы задолжали за услуги 283 тысячи гривен

Иллюстрация В понедельник, 24 января, в Николаеве из-за задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения отключили от услуг многоэтажный жилой дом по адресу: улица 3-я Слободская, 56.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевводоканал».

Директор предприятия Борис Дуденко отметил, что ранее уже предупреждали о том, что когда закончится карантин злостных неплательщиков будут отключать от услуги. К этой работе уже приступили, ведь сейчас Николаев находится в «желтой зоне» карантинных ограничений

«По этому адресу жители должны 283 тысячи 382 гривны. В 2018 году был заключен договор реструктуризации, который не выполняется. ОСМД продолжает накапливать долги, не платя за весь объем потребленных услуг. Такой долг и такое отношение к оплате услуг ставит под угрозу устойчивую работу предприятия. Глава ОСМД с августа предупрежден о том, что адрес внесен в график отключений, но не сделал ничего, чтобы этого избежать. Мы продолжим отключать тех, кто имеет долг. Просим обратиться к предприятию не доводя ситуацию до отключения и суда. Не живите за счет тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям потребителя», - заявил Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что николаевцы задолжали водоканалу более ₴130 миллионов – на предприятии предупредили, что после снятия карантина начнут отключать абонентов от услуг.