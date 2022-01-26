Исполком Николаева повысил тариф на воду для жителей Варваровки, Большой Коренихи и поселка Надбугское

В среду, 26 января, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета утвердили повышение тарифов на перекачку воды для КП «Николаевводоканал» в Большой Коренихе, Варваровке и селе Надбугском.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Докладчиком по данному вопросу выступала начальница отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций Елена Боличевская. Она рассказала, что фактически стоимость на услуги перечисленных объектов значительно выше. К примеру, для Варваровки стоимость составляет 26, грн/куб.м. Для Большой Коренихи свыше 59 грн/куб.м, а для поселка Надбугское – более 123 грн/куб.м.

Таким образом, для абонентов этих районов на перекачку воды согласовали тариф в размере 17,532 грн/куб.м.

Также отмечалось, что предприятие согласно утвердить тарифы без компенсации разницы.

Напомним, что в Большой Коренихе, Варваровке и селе Надбугском в прошлом году тариф на водоснабжение составлял на уровне 16,78 грн/куб.м. При этом в 2020 году – 13,89 грн/куб.м.