Спустя два месяца у Сенкевича «узаконили» передачу всех зеленых зон города на баланс КП «Николаевские парки»: «До монополии здесь далеко»

Исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал передачу всех зеленых зон, парков и скверов на баланс КП «Николаевские парки».

Об этом стало известно во время заседания 26 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. По словам первого вице-мэра Виталия Лукова, это стало возможным благодаря приказу управления коммунальной собственности. При этом КП «Николаевские парки» уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен. При этом, коммунальное предприятие не будет полноценным исполнителем работ по озеленению, а будет выполнять функции заказчика, как это ранее делали администрации районов и ДЖКХ.

— За данным проектом решения перезакрепятся все зеленые зоны Николаева с ДЖКХ и администраций районов на КП «Николаевские парки». С целью определения единственного ответственного субъекта по содержанию зеленых зон, а также с целью благоустройства, — рассказал заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения ДЖКХ Игорь Набатов.

Кроме того, он отметил, что данное решение «не является монополией», сам же городской голова Александр Сенкевич добавил, что «до монополии здесь далеко».

Отметим, что за департаментом ЖКХ остаются такие скверы:

- «Солдата»; - «Манганариевский»; - «Николаевский»; - Соборная площадь.





Напомним, что «усилиться» мэр Николаев решил двумя экс-чиновниками из Мариуполя, а именно Дмитрий Мирошниченко «должен вникнуть в сферу ЖКХ Николаева», а Дмитрий Чучмай - «отстроить работу КП «Парки».

Также КП «Николаевские парки» без решения сессии объявили торги на покупку техники в лизинг на ₴85 миллионов.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что фигурант дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади Александр Брыжатый, который занимал должность первого заместителя директора департамента ЖКХ, трудоустроился в коммунальное предприятие «Николаевские парки».

В частности, мэр Николаева заявил, что передать все зеленые зоны на КП «Парки» решили по примеру Мариуполя, но первое время содержать их будет все равно ДЖКХ.