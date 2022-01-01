Минюст назвал первых претендентов на реестр олигархов

Петр Порошенко, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский могут быть официально признаны олигархами в Украине. Однако 99% подобных решений будут обжалованы в Верховном суде, поэтому важно иметь неоспоримые доказательства.

ОБ этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Forbes.

На вопрос журналиста, кого Денис Малюська считает очевидным олигархом, минюст отметил Ахметова, Коломойского и Порошенко:

- Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы, - сказал он.

Издание отмечает, что для чтобы попасть в список «олигархов», человек или его близкий родственник или бизнес-партнер должен занимать политическую должность, финансировать партию или митинги.

- К примеру, Петр Порошенко подпадает под этот пункт как народный депутат. Коломойский или Ахметов попадут под этот критерий, если среди их бизнес партнеров окажутся депутаты. Учитывать только участие в политической жизни после вступления в силу закона – 7 мая, - сказано в сообщении.

Во время интервью, Малюська также отметил Томаша Фиалу, главу Dragon Capital:

- Томаш Фиала для меня – человек-загадка. В глазах общественности он не олигарх, а по критериям закона я его не отслеживал, – сказал министр.

В целом решения по включению тех или иных особ в реестр олигархов не должны вызывать много дискуссий – за процессом будут следить медиа и общество.

- 99% решений будут обжалованы в Верховном суде. Важно иметь неоспоримую доказательную основу… Большому бизнесу, находящемуся в средней зоне, следует посоветоваться с юристами, – отметил Малюська.

Как известно, состояние Рината Ахметова за 2021 год выросло более чем на 50% и теперь составляет $11,7 миллиарда. За год Ахметов поднялся на 130 мест в рейтинге самых богатых людей в мире Bloomberg Billionaires Index.

Напомним, что ранее издание Bloomberg ежедневно обновляет рейтинг самых богатых людей в мире. В него входят люди, которые владеют состоянием в размере от 5,7 млрд до 269 млрд долларов. В рейтинг также вошел миллиардер Ринат Ахметов.