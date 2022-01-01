Кабмин согласовал смену гендиректора «Николаевоблэнерго», где накануне задержали на взятке одного из ТОП-менеджеров

Кабинет министров согласовал назначение исполняющим обязанности гендиректора «Николаевоблэнерго» Вадима Данилкива.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 26 января.

По информации «Преступности.НЕТ», заседание Набсовета предприятия, на котором утвердят решение о назначении Данилкива, состоится в ближайшие часы.

47-летний Вадим Данилкив на данный момент занимает должность финансового директора в «Хмельницкоблэнерго», на которую он был назначен в начале 2016 года. На предприятии он работает с 2000 года. Занимал должность начальника финансового отдела – заместителя главного бухгалтера. С февраля 2006 года по конец 2015 года работал в должности заместителя финансового директора ПАО «Хмельницкоблэнерго».

Согласно декларации о доходах супруги Вадима Данилкива, которую она подала в марте 2020 года, Катерина Данилкова занимала должность начальника департамента обеспечения функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг ЧАО НЭК Укрэнерго.

На нее записано две квартиры в Киеве площадью 68 и 45 кв.м, приобретенные в 2017 году, и 25% еще одной квартиры в Киеве площадью 68 кв.м.

Кроме того она задекларировала 1,116 миллион гривен заработной платы. На банковских счетах Данилкова по состоянию на март 2020 года хранила в общей сложности 6,3 тысячи евро, почти 57 тысяч долларов, более миллиона гривен. Еще один миллион гривен она хранила наличными.

Напомним, СБУ и полиция 24 января задержали директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого. Он и посредник подозреваются в том, что вымогали у бизнесмена 115 тысяч гривен за подключение коммерческого объекта к сетям.

Примечательно, что весь ТОП-менеджмент «Николаевоблэнерго», как и и.о. гендиректора Сергей Клочко, пришел на предприятие в феврале 2021 года из «Черкассыоблэнерго».

Также стоит отметить, что за последние несколько лет это уже не первая смена руководства. Об увольнении Олега Сывака, который занимал руководящую должность с февраля 2015 года, стало известно в феврале 2020 года.

26 февраля 2020 года кандидатуру Сергея Кугатова на эту должность по предложению Фонда госимущества согласовал Кабмин. Однако Кугатов так и не смог приступить к работе, так как предыдущий руководитель предприятия Олег Сывак решил оспорить свое увольнение и подал в суд.

В итоге только спустя полгода, в конце сентября Сергей Кугатов смог приступить к работе в качестве гендиректора АО «Николаевоблэнерго».

В начале октября 2020 года руководство АО «Николаевоблэнерго» высказывало опасение относительно силового захвата предприятия со стороны людей, которые блокировали заход на должность директора предприятия Сергея Кугатова, назначенного Фондом госимущества Украины. Тогда бывший замдиректора Дмитрий Бабич заявлял, что он стал руководителем предприятия. О Бабиче известно, что он – бывший сотрудник компаний братьев Клюевых, и экс-депутат Киевского областного Совета от Партии регионов. Дмитрия Бабича Олег Сывак назначил советником генерального директора «Николаевоблэнерго». Он фактически контролировал процесс экономически нецелесообразного выведения средств с предприятия, согласовывал все платежи подконтрольным ему контрагентам предприятия и оказывал силовую поддержку.

8 декабря 2020 года сотрудники НАБУ задержали бывшего сотрудника «Николаевоблэнерго», который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия. Кроме того, после назначения он обещал ежемесячно платить часть «теневого» дохода – 200 тысяч долларов США. На следующий день ему вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Потом суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в 2,8 миллиона гривен.

Позже стало известно, что Дмитрий Бабич планировал в случае назначение на должность руководителя получать незаконную прибыль за счет «скрутки» счетчиков крупных предприятий, собирать дань за подключение юрлиц к сети, а также за счет кредита для предприятия от правительства Дании.