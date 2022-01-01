В Украине студентам повысили стипендию, а также увеличили шансы её заработать

Кабинет министров Украины в среду, 26 января, увеличил лимит количества студентов-стипендиатов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Отмечается, что правительство увеличило лимит количества студентов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового контроля, с диапазона 35-40% до 40-45%.

Для бакалавров, специалистов и магистров размер стипендии увеличится с 1300 до 2000 гривен в месяц. Повышенная стипендия вырастет с 1600 до 2550 гривен.

Отметим, что увеличение лимита позволит большему количеству студентов-бюджетников получать стипендию. К примеру, на факультете учится 500 студентов по госзаказу. Если ранее стипендию могли назначить 35-40% из них, т.е. 173-200 студентам, то теперь количество стипендиатов вырастет до 200-223.

Напомним, что в Украине повысили до 6 тысяч гривен стипендию для абитуриентов с оккупированных территорий, которые поступят на курсы реинтеграции.