«Переплатили уже ₴6 миллионов»: Николаевцам из-за неправильно реконструированной котельной приходится платить за тепло по завышенному тарифу

Жительница Николаева в четверг, 27 января, пожаловалась, что пять лет назад неправильно реконструировали котельную по адресу Школьная, 1, из-за чего людям приходят огромные суммы в платежках за отопление.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По ее словам, жильцы уже на протяжении пяти лет борются с Николаевской ТЭЦ, которая предоставляет услуги по теплоснабжению. Огромные суммы в платежках стали приходить после того, как на пять домов поставили только один счетчик и еще на три дома установили два счетчика.

— Мы судились, обращались во все инстанции, мы были у мэра, нас собирал не один раз Степанец (заместитель мэра, курирующий вопросы ЖКХ). Дошло дело до Верховного суда, который отменил все решения первой инстанции и апелляционного суда. Все пять лет с нас «сдирают» 55,63 гривны за квадратный метр. Помогите нам! За пять лет решение Верховного суда полностью отменили этот проект, который Репин с Департаментом ЖКХ неправильно все установил. Мы хотим перейти на индивидуальное отопление. Степанец собирал все службы для этого, все решили нам помочь, но помощи нет! В список 95 домов мы не вошли. Мы переплатили и выплатили больше 6 миллионов за эти годы. Мы, наверное, заслужили, чтобы нас отпустили на индивидуальное отопление, - обратилась она.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что он знаком проблемой жителей, однако не все жильцы хотят перейти на автономное отопление, а если есть хотя бы одна квартира, которая против перехода, то остальные жители становятся заложниками ситуации.

Депутат Владислав Чайка сообщил, что разбирался в этом вопросу и там действительно неправильно разработан проект по реконструкции котельных. К тому же депутат считает, что нежелание некоторых горожан переходить на индивидуальное отопление - это проблема теплоснабжающих предприятия и того, как они обеспечивают подачу тепла.

В итоге, депутаты отметили, что вопрос местной жительницы изучат и попробуют включить в перечень домов, которые переводят на автономное отопление.

Напомним, что жительница Николаева возмутилась, что ТЭЦ прислала ей счет за декабрь на 6,3 тысячи гривен. Некоторым николаевцам, абонентам ТЭЦ за декабрь придется заплатить порядка 8 тысяч гривен.

Также сообщалось, что ТЭЦ должна сделать перерасчет тем николаевцам, которым за декабрь пришли завышенные платежки за отопление.