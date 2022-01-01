Главврач николаевской детской облбольницы заявил, что сможет заплатить повышенные зарплаты за январь, но дальше «ждет шага» от НСЗУ

Директор КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин заявил, что ему хватит средств, чтоб выплатить повышенные зарплаты медикам за январь, но дальше необходима будет помощь.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Плиткин отметил, что врачам только сейчас начинают объяснять, как это будет работать и откуда брать ресурс.

— В чем сложность данного вопроса? В том, что только сейчас нам начинают объяснять, как проводить эти выплаты. Проходит онлайн-конференция по обучению и бухгалтеров, и главврачей, как надо правильно проводить оплаты. В пятницу запланирована большая конференция для южного региона, где будет объясняться масса вопросов по этим выплатам. Одно дело – сказать, что должны получать 20 тысяч врачи, другой вопрос, от каких денег начинать плясать. То есть, 20 тысяч – это основной фундамент, или это будет входить в те или иные доплаты, - сказал Плиткин.

При этом, на повышение зарплат больнице, по предварительным подсчетам, дополнительно необходимо около 70 миллионов гривен.

— То, что посчитали доктора, это был расчет, в том числе и мы считали. Мы считали, как правило, на год. Вот мы рассчитали это дело без рекомендаций, мы посчитали, что нам на год надо дополнительно около 70 миллионов гривен, чтоб закрыть этот вопрос. Но мы ориентировались на то финансирование, которое у нас было в прошлом году. На сегодняшний день, да, мы заключили договора, но мы еще не знаем, какие суммы запланированы будут у нас на весь год. Может они и придут, эти деньги. Может дополнительно, как в прошлом году, введут пакет переходного финансирования, - заявил директор КНП.

По словам Плиткина, сэкономленных средств в больнице хватит на январь, но дальше необходимо, чтоб средства выделила Национальная служба здоровья Украины.

— Январь-месяц, я знаю, что и областная больница, и наша больница, мы готовы полностью выполнить постановление Кабинета министров, а вот февраль, март – тут мы уже ждем, какой шаг сделает Национальная служба здоровья. Сейчас мы готовы выполнить. У нас есть запас денег, например, в «ковидном» отделении у меня создан запас, я обязан его держать, закупить весь перечень лекарственных препаратов, весь перечень, деньги есть выплатить. Но уже февраль – я не могу сказать наверняка, как это будет выглядеть, - добавил Александр Плиткин.

Напомним, ранее Кабмин повысил заработные платы для медиков. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в 2022 году финансирование сферы здравоохранения составляет 232 миллиарда гривен. На программу медгарантий предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Позже в Николаевской областной государственной администрации заявили, что средства на повышенные зарплаты медикам еще не начислили.