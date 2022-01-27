Киевский завод «Электронмаш» повторно продали с аукциона – после первых неудачных торгов цена упала в два раза

Фонд государственного имущества Украины 27 января продал на повторном аукционе ГП «Электронмаш» за 430 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Укринформ».

Предприятие было продано за 430 миллионов ООО «Украинский имидж». Всего в аукционе было 5 участников.

Ранее, 12 ноября, на первом аукционе «Электронмаш» был продан за 970 миллионов гривен при начальной цене в 66,7 миллиона.

Представитель компании ООО «Лортен-групп» подписал протокол о результатах аукциона по приватизации. «Лортен Групп» должна была подписать до 13 декабря проект договора купли-продажи объекта, однако не предоставила свой ответ. В конце декабря первый аукцион по приватизации «Электронмаша» был признан несостоявшимся.

Завод «Электронмаш» был основан в 1965 году и занимался выпуском ЭВМ (электронно-вычислительных машин). После распада СССР предприятие переживало упадок и его помещения сдавали в аренду. Он расположен на Кольцевой дороге в Киеве, возле ТРЦ и гостиниц.

Как пишет «Лига.net», «Электронмаш» выпускал приборы питания бортовых электросетей для троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги. Также предприятие производило бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты, электронное оборудование управления ветровыми электрическими установками. Сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева. Завод имеет участок в 20 гектаров земли. На начало сентября 2021 года текущая задолженность государственного предприятия составила 17,2 миллиона гривен.

Согласно реестру юрлиц, победившая на аукционе фирма «Украинский имидж» основана в 2006 году в Киеве и занимается деятельностью в сфере права. Конечный бенефициарный собственник – Виолетта Глинянчук.