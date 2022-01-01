Депутаты горсовета просят центральную власть направить Николаеву половину прибыли портов, чтобы тратить ее на восстановление инфраструктуры

В четверг, 28 января, депутаты Николаевского городского совета решили обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Премьер-министру Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования строительства, реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры городов, в которых расположены порты.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

В обращении указывается, что стратегической отраслью Николаева остается транспортный комплекс с разветвленной транспортной сетью и развитым портовым хозяйством, в котором функционируют три морских и речных порта. В частности, общие объемы переработки грузов стивидорными компаниями, оперирующими на территории морских портов Николаева, постоянно увеличиваются и в среднем составляют 35 миллионов тонн в год, 60% грузов транспортируются крупногабаритным транспортом по улицам города Николаева, что приводит к ежегодному увеличению движения транспорта по автомобильным дорогам города.

К тому же, ежегодно по дорогам Николаева проходят около 500 тысяч большегрузов, которые наносят ущерб дорожному хозяйству вследствие разрушения дорог, вызванных движением тяжеловесных транспортных средств, влияя на безопасность дорожного движения и уровень загрязнения окружающей среды.

«По предварительным расчетам, общая потребность в финансировании на обновление дорожной инфраструктуры города Николаева составляет 4,6 млрд. грн. В то же время, объем поступлений в бюджет Николаева за 2020 год составлял 4 млрд. грн, а поступления налогов в бюджет города Николаева от деятельности портов и терминалов составляли 237,7 млн. грн или 5,9 % от общих поступлений», - указано в обращении.

Поэтому, решением проблемы недофинансирования инфраструктуры припортовых городов Украины депутаты видят внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно направления в местные бюджеты по месту нахождения портов 50% части чистой прибыли (дохода), отчисляемой администрацией морских портов Украины и портовыми операторами (стивидорными компаниями) государственной формы собственности в Государственный бюджета Украины, на финансирование объектов инфраструктуры соответствующего территориального общества.

Депутаты поддержали этот вопрос.

Сразу после голосования слово взял глава бюджетной комиссии Федор Панченко, который напомнил, что с такой просьбой к государству уже обращались ранее, но ответов никаких не было. Поэтому он уверен, что аналогичная реакция, точнее ее полное отсутствие, ждет Николаев и в этот раз. Также Панченко добавил, что на комиссии решили рассмотреть вопрос того, как Николаев мог бы сам разработать механизмы получения части средств от грузов, идущих через город, в том числе, и введение платных дорог.

Мэр Александр Сенкевич предложил на следующее заседание сессии пригласить нардепов от Николаевщины, чтобы вместе обсудить этот вопрос.

Напомним, ранее Сенкевич заявил, что Николаев перепрофилировался из судостроения в портовую отрасль, но «порты городу не нужны».