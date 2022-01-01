«Мы это сделали!»: В николаевской «инфекционке», несмотря на саботаж администрации, выплатили зарплаты всем сотрудникам

В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» выплатили зарплаты сотрудникам, несмотря на попытки саботировать этот процесс.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы КНП Ярослава Студзинская у себя на странице в Facebook.

«Сегодня положительно завершилась «‎зарплатная эпопея» в нашем КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». Всем сотрудникам - от врачей, медсестер и санитарок до работников хозяйственного сектора - насчитаны и перечислены на карточки предусмотренные выплаты за их профессиональный, честный и достойный труд», - написала Студзинская.

Глава КНП отметила, что зарплаты были выплачены вопреки попыткам саботировать этот процесс.

«Мы это сделали, несмотря на подлые попытки со стороны отдельных лиц «завалить» этот процесс, ради своих каких-то целей, которые они поставили в противовес интересов наших медиков», - написала и.о. руководителя.

Также она поблагодарила бухгалтеров из других учреждений, которые помогли выстроить процесс выплаты зарплат.

«Отдельное огромное спасибо бухгалтерам из других учреждений, которые пришли на помощь в критический момент, и помогли победить внутренний саботаж, пройдя вместе с нами через все вынужденные препятствия. Работаем дальше! Оперативно решаем насущные вопросы и ремонтируем винтики большого механизма, жаждущего стабильности в работе. Уверенна, что впереди у нас всех, коллеги, только позитивные эмоции, развитие и дооснащение нашей больницы и тысячи спасенных жизней николаевцев!» - добавила Ярослава Студзинская.

Напомним, саботаж администрации больницы начался с тех пор, как в КНП назначили новую исполняющую обязанности главы Ярославу Студзинскую, после увольнения Светланы Федоровой. Практически месяц 12-15 сотрудников администрации - бухгалтера, отдел кадров и заместители главы КНП саботировали процесс работы больницы, клеветали на новую руководительницу и распространяли неправдивую информацию среди местных жителей.

24 января стало известно, что сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и два заместителя руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» подали заявления об увольнении.