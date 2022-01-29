В Австралии мужчина выиграл в лотерее $3,4 миллиона благодаря «вещему» сну

Житель города Эдвардстаун в штате Южная Австралия стал долларовым миллионером благодаря «вещему» сну.

Об этом сообщает Media Centre.

Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких лет использовал в лотерее один и тот же набор чисел, который приснился ему пару лет назад. Во сне мужчина срывает джек-пот благодаря той же комбинации цифр.

«В это трудно поверить, но много лет назад мне приснились числа, которые я вписал в лотерейный билет, и с тех пор я использовал их в реальности», – заявил австралиец.

Мужчина, воспринявший это как вещий сон, недавно выиграл 4,8 миллиона австралийских долларов (около 3,4 миллиона долларов США).

«Утром я пошел за продуктами я решил проверить свой билет. Когда я отсканировал его, сумма приза не появилась, поэтому я подумал, что, должно быть, выиграл что-то хорошее. Я пошел прямо в головной офис тогда, чтобы узнать точно, что это было. Я не мог поверить, когда мне сказали, что я выиграл! Это невероятная победа. Это меняет жизнь для меня!», - поделился мужчина.

Южноавстралиец планирует использовать свой приз, чтобы помочь своей семье и выйти на пенсию раньше положенного срока.

«Я все еще работаю, и моя жена тоже, но теперь мы сможем сократить расходы или даже выйти на пенсию. Это означает, что нам больше не нужно работать, если мы не хотим. Мы будем помогать и нашим детям, а остальное будем использовать, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью. Мы не будем беспокоиться о распродажах или сделках. Мы сможем делать и покупать именно то, что хотим и когда хотим, и это просто здорово», - добавил он.

Напомним, что ранее 80-летний британец выиграл в лотерее $160 тысяч из-за того, что забыл очки и не смог выбрать свои обычные номера.