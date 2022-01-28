В НБУ оценили, что программа «єПідтримка» повлияет на рост экономики в 2022 году

Запуск правительством выплаты 1000 грн вакцинированным украинцам по программе «єПідтримка» в 2022 году окажет влияние на рост экономики в 0,1−0,15% ВВП.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

«В конце 2021 года правительство ввело программу «єПідтримка» для ускорения темпов вакцинации и поддержки наиболее пострадавших от карантина секторов экономики. По оценкам НБУ, влияние программы на горизонте в 12 месяцев может составить 0.1–0.15% ВВП, что отразится преимущественно в 2022 году», — говорится в отчете.

В то же время, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 26 января, уже более 7,5 миллионов украинцев подали заявки на получение выплат в рамках программы «єПідтримка».

При этом украинцы в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства более чем на 6,5 миллионов гривен выплат за вакцинацию.

- С 24 января правительство расширило инициативу для граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарства за средства программы «єПідтримка» более чем на 6,5 млн грн, – рассказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство и дальше будет поддерживать граждан и бизнес в условиях пандемии.

- Программа президента «Поддержка» оказалась очень успешной и популярной. В настоящее время более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано, – отметил он.

По словам премьер-министра, правительство собирается расширить программу «єПідтримка» на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.



Напомним, что граждане Украины получат по 500 гривен за третью дозу вакцины.

Также часть пенсионеров сможет потратить деньги по программе «єПідтримка» на оплату коммунальных услуг.