Николаевская «могилянка» планирует приобрести новый пикап Mitsubishi за ₴1,25 миллиона

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в лице покупателя, которым является ректор Леонид Клименко, объявил торги на покупку нового пикапа Mitsubishi L200 за 1 миллион 250 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте публичных закупок Prozzoro.

Исходя из информации с портала закупок, торги объявили 28 января. Срок поставки транспортного средства – 29 апреля 2022 года.

В части технической документации указано, что цветMitsubishi должен быть «белым либо серебристым», а модель автомобиля не раньше 2021 года. Что касается эксплуатационных показателей, максимальная скорость – «170 километров или больше». Помимо прочего, в пикапе должен присутствовать усилитель руля, фары с коррекцией света по высоте, климат-контроль, пятиместный салон и объем двигателя - «2,4 литра и больше».

Отметим, что в прошлом году ректор николаевской «могилянки» Клименко обновил семейный автопарк внедорожником - Mitsubishi Outlander 2,0.

Как известно, «почетный гражданин» Клименко стал фигурантом скандала – на него в суд поступило более 130 материалов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Протоколы на ректора николаевской «могилянки» были составлены из-за конфликта интересов по частям 1, 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть – несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. В течение двух месяцев Клименко не являлся на заседания.

В суде ректор ректор не признавал вину по 130 админпротоколам, в которых шла речь о конфликте интересов – в вузе работают его жена, дочь и брат супруги. По итогу ряда судебных заседаний Центральный районный суд Николаева признал вину ректора ЧНУ и оштрафовал его на ₴6,8 тысяч.

По результатам апелляционного рассмотрения 25 мая, суд подтвердил 80 эпизодов преступлений, связанных с коррупцией, и оставил в силе постановление Центрального районного суда Николаева, которым ректора признали виновным по части 1, части 2 статьи 172-7 КУоАП и наложили на него административное взыскание в виде штрафа в размере 6,8 тысяч гривен.

Позже Клименко заявил, что считает некорректно сформулированным административный протокол о «незаявлении о конфликте интересов» в его отношении.

Напомним, за две недели до конца года Департамент финансов мэрии Николаева купил люксовый кроссовер INFINITY QX30 почти за 700 тысяч гривен.