В Николаеве выставили на продажу ночной клуб «Еж» за 550 тысяч долларов

На платформе объявлений выставили николаевский ночной клуб «Ёж Party Бар» за 550 тысяч долларов.

Об этом известно из соответствующего объявления на «ОЛХ».

В публикации уточняется, что клуб продается «со всем».

Отметим, что владельцам заведения в открытых данных числится Сергей Лайко, который в прошлом году принимал участие в конкурсе по организации досуга на Соборной площади, но проиграл его.

— Получив такой колоссальный опыт мы разработали мобильный контейнер, который собирается за 1.5 - 2 часа, его можно собрать и переставить или просто увезти. Он будет выполнен в таких же цветах, как и площадь - серый, графитовый и белый. В закрытом же состоянии МАФ будет иметь вид морского 40-футового контейнера, - предлагал тогда он.

Напомним, как ранее депутат и аграрий Кормышкин с размахом открыл ночной клуб K1st, который «купил» у своей жены.