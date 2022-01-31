«Психологический фактор»: Курс гривны укрепился

Спрос на валюту на межбанковском валютном рынке снизился и гривна укрепилась до 28,68 гривен за доллар США.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В течение 24-27 января Национальный банк продал 759,5 миллиона долларов США в целях сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

«Ключевой причиной повышенного спроса на валюту был именно психологический фактор, вызванный ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения. Также влияли сезонные и временные факторы – активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители. Мы видим, что ситуация на валютном рынке контролируема и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным. Ежедневная покупка бизнесом валюты без обязательств хоть и несколько выросла – до 15 млн. дол. США с 11-12 млн дол. США в прошлом году – однако, учитывая объемы валютного рынка, не оказывает давления на него», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что и в дальнейшем будут соблюдать принципы гибкого курсообразования. Имеющийся объем валютных резервов позволяет продолжать НБУ активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески.