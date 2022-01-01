У Ингульской администрации нет средств на ремонт тротуара вдоль пятиэтажки – Сенкевич призвал бизнес обустроить дорожку возле своих объектов за свой счет

Глава Ингульской районной администрации Анна Ременникова заявила, что в этом году нет средств на изготовление проектно-сметной документации по ремонту тротуара вдоль дома по проспекту Богоявленскому, 39, на состояние которого ранее жаловались жители.

Об этом речь шла в понедельник, 31 января, в ходе открытого аппаратного совещания в Николаевской мэрии передает «Преступности.НЕТ».

— Было проведено обследование, выявлено 750 квадратных метров, которые нужно отремонтировать. Стоимость составляет 900 тысяч гривен, но у нас нет денег на этот год для изготовления проекта. Если возможно, то переключить это на департамент ЖКХ, - доложила Анна Ременникова.

При этом у мэра Александра Сенкевича было свое видение на данную ситуацию. Он отметил, что представители бизнеса обратились относительно разработки новых правил благоустройства, а учитывая, что весь первый этаж занят коммерческими объектами - магазины, ломбард и другое, то мэр призвал бизнес самостоятельно отремонтировать тротуар.

— Знаете, у нас городская власть некоторыми воспринимается, как обслуживающий персонал – вы для нас все сделайте, а мы налоги не хотим оплачивать, сократите налоги. Я об этом тротуаре узнал из Contact Center. Там находятся магазины, у людей свой бизнес – это первый этаж пятиэтажного дома, весь этаж занят магазинами, ломбардом, еще один магазин, еще что-то и этот тротуар напротив него. Анна Владимировна, вы как бизнесмен возле своих объектов, не ждали, что власть сделает вам покрытие и за свой счет сделали покрытие, высадили цветы и тд, администрации районов что-то делали? Нет, я об этом и говорю. А к нам обращаются люди, которые имеют свои бизнес там и просят сделать им покрытие. Поэтому, я прошу вас еще раз, обратитесь к бизнесу, там пройти невозможно, пусть не ждут «второго пришествия», а скинутся и каждый возле себя приведет это покрытие в порядок, потому что люди не могут возле них ходить. И проверьте еще у них наличие мусорников возле этих магазинов. Это же дорога с двусторонним движением – бизнес для города, город для бизнеса. Давайте проверять, как это работать вместе, - отметил мэр.

Напомним, николаевцы пожаловались на состояние тротуара в Ингульском районе, ремонт которого просят 3,5 года.