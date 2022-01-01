В мэрии Николаева посчитали, что на оборудование 70 бомбоубежищ в жилых домах фильтрами вентиляции нужно около ₴17 миллионов

В 70 бомбоубежищах Николаева, которые находятся в подвалах жилых домов отсутствует фильтровентиляционное оборудование. На их закупку и установку необходимо около 17 миллионов гривен, а без них помещения считаются непригодными для использования.

Об этом в понедельник, 31 января, в ходе открытого аппаратного совещания в Николаевской мэрии заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, передает «Преступности.НЕТ».

По его словам, на учете в городе находится 93 бомбоубежища, 72 из которых расположены в жилых домах. В 2019 году в помещениях провели ремонтные работы, восстановили водоснабжение, электроснабжение и канализацию, также проведены работы по строительным конструкциям – штукатурка стен и потолков.

Также была проведена техническая инвентаризация защитных сооружений коммунальной формы собственности и каждому сооружению присвоили отдельный адрес. В связи с этим «Николаевоблэнерго» требует сделать технические условия на каждое сооружение, установить счетчики и заключить договора на электроснабжение.

— Этим вопросом занимается КЖЭП Центрального района, которому на баланс переданы все защитные сооружения, размещенные в жилых домах. Выполнение условий по одному сооружению обойдется не менее, чем в 20-25 тысяч гривен. На сегодняшний день в 20 сооружениях отключено электроснабжение. Защитные сооружения можно использовать для укрытия, - рассказал он.

Также Герасименя добавил, что по оценке состояния готовности они считаются неготовыми только из-за отсутствия фильтров вентиляционного оборудования, которое было похищено или вышло из строя. Для замены на одно защитное сооружение нужно порядка 240 тысяч гривен.

— На 70 защитных сооружений, где нужно менять фильтровентиляционное оборудование, общая сумма составляет почти 17 миллионов гривен, - добавил чиновник.

Напомним, как вице-мэр Юрий Степанец заявил, что бомбоубежища в городе не пригодны для использования, так как многие из них затоплены, без света и комплектации. За это его отчитал мэр Николаева Александр Сенкевич и попросил в следующий раз яснее выражать свои мысли, ведь в проблемы есть только с частными помещениями.