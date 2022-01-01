Украина и Польша договорились убрать препятствия в транзите товаров и думают о совместном нефтегазовом проекте

Украина и Польша договорились устранить препятствия в торговле между странами. Также обсудили сотрудничество нефтегазовых компаний.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В Киеве 31 января встретились министры инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Польши Анджей Адамчик в присутствии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря Канцелярии Президента Польши Якуба Кумоха.

Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу. До 4 февраля украинская сторона проинформирует о конкретных сроках возобновления транзита.

Также договорились о существенном увеличении количества разрешений на международные грузоперевозки с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. Стороны должны согласовать дату проведения заседания Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Кроме того, разработают совместный план действий, направленный на значительное повышение эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска в Польше и Украине. Стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения о международных автомобильных перевозках от 1992 года.

«Стороны также отметили интерес польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК «Нафтогаз Украины» в этом направлении. Со своей стороны компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее на западной границе Украины после праздников образовались пробки из грузовых и легковых автомобилей.