Зеленский заявил о перевыполнении Госбюджета в январе на ₴7 миллиардов и укреплении гривны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических успехах.

Об этом он заявил на выступлении в Верховной Раде.

Он отметил, что курс гривны укрепился, а за январь бюджет был перевыполнен на 7 миллиардов.

«Поступление в бюджет в январе перевыполнено на 7 миллиардов. Гривна сегодня, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», - подчеркнул президент.

По словам президента, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика возвращения украинских облигаций «на прежний уровень».

«Финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом», – отметил он.

Напомним, запуск правительством выплаты 1000 грн вакцинированным украинцам по программе «єПідтримка» в 2022 году окажет влияние на рост экономики в 0,1−0,15% ВВП.