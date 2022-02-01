Николаевцы возмутились, что им выставляют платежки за отопление не только квартир, но и подвала – в управлении комимущества говорят, что все правильно

Жители дома по улице Адмиральская, 18 в Николаеве пожаловались на несправедливые и высокие цены за отопление. Проблема в том, что к отапливаемой площади квартир добавили и большую площадь подвального помещения.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал местный житель Леонид Сильковский.

Мужчина объяснил, что проблема заключается в наличии отапливаемых квартир и помещений с централизованным отоплением, которые не включены в общую отапливаемую площадь дома и не получают платежные сообщения за использованное тепло. В частности, речь идет о подвальном помещении площадью около 90 метров².

— На совещании мне предъявили акт о том, что 7 октября 2021 года помещение было обследовано и зафиксировали, что площадь подвального помещения составляет 9 метров², несмотря на фактическую площадь в 90 метров², - рассказал житель дома.

Также по словам Леонида Сильковского, в доме есть квартиры с индивидуальным отоплением, которые не в полной мере выполнили правила по отключению от централизованного отопления. Эти два момента в последствии ведут к значительной переплате со стороны жильцов с централизованным отоплением. С этими проблемами он обратился к вице-мэру Юрию Степанцу, который курирует вопросы сферы ЖКХ.

Для решения вопроса была созвана комиссия в составе представителей ЖЭКа «Забота», администрации Центрального района, управления коммунального имущества Николаевского горсовета, владельца квартиры, а также двух сотрудников ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

На встречу с комиссией вышли около десяти жильцов дома, которые утверждали, что в декабре и в январе им пришли платежки с сильно завышенной суммой.

— Я живу в однокомнатной квартире площадью 13 метров², мне пришла платежка за отопление с суммой около 1200 гривен. Я платить не буду. Почему я должна платить такие деньги? Люди, живущие в двухкомнатной квартире, не платят столько, - пожаловалась жительница дома.

Еще одна жительница дома в декабре за отопление квартиры площадью 50 м² заплатила 1800 гривен, а в январе 2800. При этом, по ее словам, «одна батарея еле «дышит» и в помещении 18-20 градусов тепла максимум».

Жильцы рассказали, что в прошлом году уже обращались с этим вопросов в «Николаевскую ТЭЦ», но там ответили, что создание комиссии не находится в их компетенции и направили к управителю дома.

— 21 января 2021 года мы обратились к Кишко Юрию (бывший генеральный директор «Николаевской ТЭЦ», - ПН). Мы написали, что в доме есть отапливаемые помещения, которые не входят в отапливаемую площадь, просим создать комиссию. Кишко нам ответил, что это к компетенции предприятия не относится. После чего вы (представители «Николаевской ТЭЦ», - ПН) приходите и создаете нелегитимный акт в которому указываете неправильную площадь помещения. Мы будем оспаривать этот акт, - заявили жители.

Постояльцы дома хотели, чтобы комиссия убедилась в том, что площадь подвала, за отопление которого платят жильцы, намного больше, чем указано в документах. Однако пройти в помещение так и не удалось.

В свою очередь, главный специалист отдела по работе с коммунальными предприятиями Татьяна Чушкина рассказала, что в коммунальной собственности находится 29 метров² подвального помещения. Остальная площадь - 70 квадратных метров, принадлежит жильцам, поэтому за ее отопление платят именно они.

После окончания встречи несколько постояльцев дома заявили, что перейдут на автономное отопление, потому что считают цены слишком завышенными.

Напомним, что ранее сообщалось, что после перерасчета «Николаевской ТЭЦ» суммы в платежках горожан за тепло уменьшатся на 10-40%.