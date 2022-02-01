В Кривом Роге проведут реконструкцию аэропорта за 1 миллиард гривен

Департамент капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию коммунального предприятия «Международный аэропорт Кривой Рог». Победителем аукциона оказалось ООО «СК «Стройинвест», фирма проведет реконструкцию объекта почти за 1 миллиард и 10 миллионов. Срок выполнения работ - до 30 декабря 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Тендер предусматривает осуществление работ по ремонту двух зданий международного аэровокзального комплекса на 100 пасс./час и на 400 пасс./час.

Оба аэровокзала планируют полностью обновить снаружи и внутри, проложить новые коммуникации, отремонтировать фасад и внутренние помещения, обновить системы безопасности и прочее.

Напомним, как в конце 2020 года Кабинет Министров Украины внес 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Тогда в список попали, как аэропорт Кривого Рога, так и аэропорт Николаева.