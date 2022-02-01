Китайский сервис такси Didi передумал запускать свои услуги в Украине

Китайский сервис такси Didi свернул проект по выходу на украинский рынок.

Об этом сообщает издание «AIN.UA».

Didi – китайский сервис, где у него основная аудитория. В 2020 году сервис начал экспансию в постсоветские страны с планом запуститься в Украине и других странах Центрально-Восточной Европы. Первыми стали Россия (ноябрь 2020 года) и Казахстан (май 2021 года).

В 2021 году в Украине стали собирать команду и даже открыли под нее офис. Планировалось, что до конца 2021 сервис может выйти на рынок. Но команда из 10 человек, которых удалось собрать, в том числе переманив из Uber и Bolt, работала над развитием в других локациях. Все планы Didi изменили действия китайского правительства.

Компания вышла на IPO (биржу) в Нью-Йорке и привлекла $4,4 миллиарда. После этого китайское правительство потребовало от Didi остановить регистрацию новых пользователей в Поднебесной. Правительство было не удовлетворено тем, что сервис вышел на IPO в США, а не на местных биржах.

В конце июля 2021 появилась информация, что Didi может стать частично государственной. А 3 декабря 2021 года руководство Didi сообщило о делистинге с биржи в Нью-Йорке, компания возвращалась в Китай.

«Возможно, если бы не действия китайского правительства и сильный удар по финансам Didi, компания и вышла на новый для себя рынок. Но сейчас речь об этом не идет. Более того, сокращения прошли и на других рынках, в частности в РФ. Украинский офис закрыли, сотрудников – уволили. План по выходу в Украину заморожен и сейчас не обсуждается».

«Сервисы, прямо сейчас работающие на рынке Украины, может выдохнуть с облегчением. Если бы Didi зашел на рынок, сервис мог бы залить весь рынок деньгами, чтобы получить долю. Как следствие, другим игрокам пришлось бы идти на дополнительные расходы, чтобы удержать клиентов. Кроме того, шла бы борьба и за водителей, которых и так не хватает в больших городах. Клиенты и водители, конечно, выиграли бы», - отмечает издание.

Напомним, ранее компания Hyundai планировала запустить сервис летающих такси в 65 городах.