В Николаевской области аудиторы обнаружили нарушений на 656 миллионов гривен

С января по декабрь 2021 года специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели 30 ревизий, 15 проверок закупок и 4 государственных финансовых аудитов.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы Украины.

Проведенными ревизиями и проверками закупок выявлены нарушения законодательства, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов на общую сумму свыше 656 миллионов гривен.

При этом удалось возместить потери в размере около 63 миллионов гривен.

«Во время государственных финансовых аудитов установлены неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые привели (могут привести) к упущенным выгодам, непроизводительным расходам на сумму 2,2 миллиарда гривен. Объектам контроля предоставлено 80 предложений по улучшению деятельности, введено 53 предложения. Получен дополнительный экономический эффект на 97,5миллионов гривен», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий и выводов привлеченных специалистов правоохранительными органами начато 83 досудебных расследования, 28 материалов вовлечено в уголовные производства, вручено 6 сообщений о совершении уголовного правонарушения.

Кроме того, за нарушение финансовой дисциплины и закупок на должностных лиц объектов контроля составлено 46 протоколов об административных правонарушениях.

«К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены 21 должностное лицо объектов контроля, 5 уволены с занимаемых должностей», - добавили аудиторы.

Напомним, Государственная аудиторская служба, которая проверила бюджет Николаева за последние два года и три месяца, пришла к выводу, что город за это время потерял 2,6 миллиарда гривен, из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений.