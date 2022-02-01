Одесский завод шампанских вин за ₴195 миллионов купила компания, связанная с экс-мэром Костусевым

Одесский завод шампанских вин на аукционе был продан за 195 миллионов гривен компании «Элитбуд групп», связанной с бизнесом экс-«регионала» Алексея Костусева.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

За объект на торгах соревновались 7 компаний, поднявших стартовую цену в более чем два раза – с 87,4 миллиона до 195 миллионов гривен. Наивысшую цену предложила одесская компания «Элитбуд групп». Она принадлежит Аскольду Ковалю, также являющемуся совладельцем компании Винфорт.

Компанию «Элитбуд групп» основал нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко с наибольшей долей в уставном капитале, однако он вышел из собственников в 2009 году.

Второе и третье места на аукционе заняли связанные с «Элитбуд групп» компании: ПАО «Одесский завод шампанских вин» и «Туннелла». Именно «Туннелла» получит завод в случае, если «Элитбуд» отказывается от объекта – эта компания предложила за него на 1 тысячу гривен меньше победителя.

ООО «Тунелла» и ПАО «Одесский завод шампанских вин» связаны через другую компанию – ООО «Трансфорт». Все они связаны с бизнесом экс-нардепа от Партии регионов и бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, отца Гончаренко.

После полного перечисления средств в бюджет новый собственник получит недвижимость предприятия, в том числе производственный корпус и вспомогательные помещения.

Напомним, ранее киевский завод «Электронмаш» повторно продали с аукциона – после первых неудачных торгов цена упала в два раза.