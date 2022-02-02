Департамент энергетики Николаева в 2022 году не начнет ни одного нового объекта: «Нужно закончить начатые, которые уже выходят из строя»

Заместитель городского головы по вопросам информатизации и инновации Дмитрий Лазарев заявил, что в 2022 году департамент энергетики и энергоэффективности будет завершать объекты, работы по которым начались три-четыре года назад, потому что они уже начинают приходить в негодность.

Об этом он заявил во вторник, 1 февраля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ в Николаевском горсовете, передает «Преступности.НЕТ».

— Мы не начинаем ни одного нового проекта в этом году. Единственное, что мы внесли в пообъектный план наш: гимназия №4, городская больница №5 и ЦПМСД №4, которые подпадают под получение субвенций, там есть софинансирование, но не более 50 тысяч гривен. Все остальные объекты - это начатые ранее, три года - четыре года назад, и они уже разрушаются и выходят из строя. Мы будем это все консервировать и заканчивать в этом году, - заявил чиновник.

По его словам, в бюджете на 2022 год департаменту выделено 53 миллиона гривен, их собираются направить на окончание работ по следующим объектам: школы №6, №42, №45 и №56, морской лицей имени профессора Александрова, детские сады №87, №110, №111, №123 и №157, гимназия №4, горбольницы №1 и №5, ЦПМСД №4.

Напомним, департамент энергетики Николаева собирается отремонтировать и утеплить школу №6 за 78,6 миллионов гривен.