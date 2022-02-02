«Экономия составляет до 50%»: Николаевские ОСМД устанавливают в квартирах приборы-распределители для учета потребления тепла

В Николаеве ОСМД устанавливают в квартирах аллокаторы, которые позволяют вести учет потребления тепловой энергии поквартирно. Это способствует здоровому потреблению централизованного теплоснабжения, а также может быть альтернативой индивидуальному отоплению.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Указывается, что экономия энергоресурсов и предоставление/получение качественных услуг – это взаимное желание, без преувеличения, как теплоснабжающей компании, так и потребителей, поскольку устоявшаяся при советщине привычка открывать форточки в морозы абсолютно неприемлема в 21 веке. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» всегда идет навстречу всем инновациям, а приборы-распределители позволяют вести учет потребления тепловой энергии поквартирно. Такой способ учета теплоэнергии может быть выгоден жильцам дома, а вдобавок еще и экономить расходы энергоносителей для теплопоставщика.

«Сегодня звучит много громких заявлений о якобы преимуществах индивидуального отопления, однако никто никогда не делал никаких расчетов сколько это будет стоить для города, какой вред нанесет экологии и какая опасность будет караулить жителей многоэтажек, потому что газовые котлы в многоэтажках – это немалая ответственность, и быть уверенным, что его эксплуатация верна в каждой квартире – вещь сомнительная. Недаром Европа активно модернизирует сети централизованного теплоснабжения и оборудования, обеспечивая экономию энергоресурсов, заботясь об экологии окружающей среды и безопасности людей. А приведенный пример с приборами-распределителями тепла в квартирах – это здоровый подход к делу», – отмечает директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Возможность установки алокаторов у жителей Николаева появилась благодаря Фонду энергоэффективности и проектам Международной финансовой корпорации. По словам регионального советника МФК Максима Литвиненко, на сегодняшний день в городе Николаеве более полусотни домов решили принять участие в программе «Энергодом» и некоторые из них уже экономят средства.

«Программа предусматривает возможность экономии до 50% на отоплении, а также компенсацию на всех этапах реализации энергоэффективных мер, включающих модернизацию системы отопления - возможность установки тепловых счетчиков, индивидуального теплового пункта, утепление труб отопления, внедрение поквартирного учета тепловой энергии благодаря приборам-распределителям тепла, а кроме того, утепление домов, крыши, подвала и т.д.», – комментирует Максим Литвиненко.

Отмечается, что жильцы довольны реализацией проекта, о чем свидетельствует и мнение опрошенных глав некоторых ОСМД.

«В нашем ОСМД 70 квартир установили поквартирные распределители тепла. Все 70 квартир довольны тем, что установили индивидуальные счетчики тепла, потому что это очень удобно и комфортно», – комментирует глава ОСМД «ПХС ВЕГА» Тамара Субботина.

Глава ОСМД «Коммунар-3» Елизавета Задоя сообщила, что дом участвует в проекте к декабря 2019 года. На сегодняшний день завершаются работы по утеплению. Из всего дома только 6 квартир не участвовали в установке приборов поквартирного учета тепла и рассчитываются за тепло по остаточному принципу. Все остальные оборудованы приборами учета. И, если брать платежку за декабрь, то суммы намного меньше.

«Мы в 2020 году решили поучаствовать в программе «Энергодом». 7 мая была утверждена заявка, по которой мы решили реализовывать проект на утепление фасада, крыши, подвала, установить теплосъемники, терморегуляторы в квартирах, чтобы люди начали экономить отопление, а им было комфортно и уютно. Экономия в этом году произошла колоссальная», – уверенна глава ОСМД «Парусный 7-А» Светлана Позняк.

Напомним, что ранее директор облтеплоэнерго призвал разработать стратегию отопления в Николаеве.