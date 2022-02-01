Жительница Николаева, у которой обнаружили рак, нуждается в жизненно важном препарате – стоимость одного лекарства около ₴40 тысяч

Жительница Николаева Людмила Ким нуждается в сборе средств. Сейчас женщине необходимо пройти курс таргетной терапии, в которую входит 13 введений препарата. Стоимость одного лекарства – Герцептина около 40 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила дочь Людмилы – Мария Ким.

Она рассказала, что у ее мамы обнаружили рак летом 2021 года. После чего была проведена операция по удалению молочной железы. На данный момент Людмила нуждается в таргетной терапии.

Таргетная терапия – это лечение препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток, посредством воздействия на специфические молекулы, которые участвуют в росте и развитии опухолевой клетки.

Во время курса Людмиле будут вводить жизненно важный препарат Герцептин, который необходимо вводить в течение года после установки диагноза. По словам лечащего врача женщины, на сегодняшний препарата в бесплатном доступе нет, поэтому пациентке приходится покупать медикаменты за свои средства.

Стоимость одного препарата – около 40 тысяч гривен. Всего необходимо 13 введений.

Таким образом, общая сумма к сбору – 520 тысяч гривен.

«Счёт выставляется перед каждой терапией, между которыми перерыв 20 дней. Осталось всего 10 дней! Мы очень просим о помощи всех неравнодушных! К сожалению, на эту химию денег нет», - написала дочь Людмилы.

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