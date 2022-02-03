Николаевский завод отремонтировал самолет Ил-78 для ВВС Пакистана

Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод НАРП» завершило капитальный ремонт и модернизацию самолета-топливозаправщика Ил-78 ВВС Пакистана.

Об этом сообщили в государственной компании «Укрспецэкспорт».

Работы выполнялись в рамках контракта, заключенного в июне 2020 года. На днях восстановленный и модернизированный самолет был передан экипажу ВВС Пакистана и отправился к месту базирования.

Ил-78 (по кодификации НАТО – Midas) предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться в качестве военно-транспортного самолета. В течение 2009-2012 годов Украина в Пакистан поставила четыре самолета подобного типа.

Напомним, ранее Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24.