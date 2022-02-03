На КП «Николаевские парки» отменили лизинг на закупку коммунальной техники за ₴85 миллионов: в связи с отсутствием дальнейшей потребности

На коммунальном предприятии «Николаевские парки» отменили торги по закупке услуг финансового лизинга на приобретение техники, обосновав такое решение отсутствием дальнейшей необходимости в приобретении тех единиц оборудования, на которые был объявлен тендер.

Информация об отмене тенера опубликована на Prozorro.

Решение было опубликовано за подписью Александра Брыжатого, который ранее занимал должность первого заместителя директора Департамента ЖКХ и является одним из фигурантов дела о хищении почти 27 миллионов гривен при реконструкции площади Соборной.

«В связи с отсутствием дальнейшей потребности в закупке именно данной техники с таким наименованием и указанными техническими характеристиками», - говорится в решении.

Стоит отметить, что из Государственного бюджета на покупку техники для КП «Николаевские парки» в конце прошлого года выделили более 14 миллионов гривен.

Как известно, в конце декабря депутаты не сколько раз не разрешали коммунальным предприятиям покупать в лизинг технику из-за того, что во время голосования не набралось достаточное количество голосов. Несмотря на это КП «Николаевские парки» все же объявляют торги на покупку техники в лизинг на 85 миллионов гривен.

Вслед за «Николаевскими парками» ряд КП без решения сессии организовали торги на закупку техники общей стоимостью ₴143 миллиона.

Позже у Сенкевича оправдали объявленные торги на закупку техники в лизинг для городских КП условием Минрегиона. В результате, Николаевский горсовет с третьего раза разрешил КП закупить технику в лизинг.

Ранее сообщалось, что у Сенкевича без решения сессии передали КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города – на их содержание хотят выделить ₴114 миллионов. По словам первого вице-мэра Виталия Лукова, это стало возможным благодаря приказу управления коммунальной собственности. При этом КП «Николаевские парки» уже объявили торги на озеленение четырех районов Николаева, предварительно оценив такие работы в сумму около 90 миллионов гривен. При этом, коммунальное предприятие не будет полноценным исполнителем работ по озеленению, а будет выполнять функции заказчика, как это ранее делали администрации районов и ДЖКХ.