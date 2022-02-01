Количество «официальных» долгов украинцев за год выросло на 29%

В Украине за 2021 год количество долгов в Едином реестре должников выросло почти на 1,5 миллиона – на 29%.
Об этом сообщает «Опендатабот».
В 2020 прирост составлял 1,2 миллиона задолженностей. Быстрее всего растут следующие категории реестра:
- взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями +47% или +567 тысяч долгов;
- задолженность по оплате коммунальных услуг +41% или +140 тысяч долгов; общий долг на 1 декабря 2021 года составлял 72,7 миллиарда гривен;
- долги по делам об административных правонарушениях +35% или +285 тысяч долгов.
Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями – 27% от общего числа задолженностей; взыскание средств в пользу государства – 25%; а также штрафы за нарушение ПДД – 20%.
Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений: запрет на выезд из страны; блокировку денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.
Напомним, ранее в Украине ухудшился прогноз по инфляции.