Количество «официальных» долгов украинцев за год выросло на 29%

В Украине за 2021 год количество долгов в Едином реестре должников выросло почти на 1,5 миллиона – на 29%.

Об этом сообщает «Опендатабот».

В 2020 прирост составлял 1,2 миллиона задолженностей. Быстрее всего растут следующие категории реестра:

- взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями +47% или +567 тысяч долгов;

- задолженность по оплате коммунальных услуг +41% или +140 тысяч долгов; общий долг на 1 декабря 2021 года составлял 72,7 миллиарда гривен;

- долги по делам об административных правонарушениях +35% или +285 тысяч долгов.