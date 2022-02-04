В николаевской «могилянке» хотят заставить студентов-медиков платить за прогулы без уважительной причины

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы разрабатывает проставление, в связи с которым студенты медицинский факультетов будут обязаны выплачивать заведению за прогулянные пары, а потом отрабатывать их.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает «Преступности.НЕТ».

— В нашей «могилянке» есть медицинский институт, в нем обучаются как украинские студенты, так и иностранцы. Это будущие врачи, они там обучаются по разным направлениям. Если студент прогуливает пары или пропускает их без уважительных причин, он ходит и пересдает их. Все было бы ничего, если это история или испанский язык. Но эти темы касаются важного – здоровья николаевцев, — рассказал он

Сенкевич также отметил, что перечень платных услуг в высших медицинских учебных заведениях предусмотрено в постановлении Кабинета Министров №1138.

— То есть, студенты официально платят определенную сумму денег за час отработок. Он отдельно с преподавателем отрабатывает то, что пропустил...Когда я учился в «могилянке», то мы платили за дополнительные учебные услуги – интернет и так далее, — подчеркнул мэр.

Кроме того, ЧНУ также разрабатывают соответственное постановление, в котором утвердят официальные суммы и опубликуют их на сайте.

— Я попросил своих коллег, они пересмотрели сайты разных университетов Украины. К примеру, Киевский медицинский университет или Харьковский медицинский, где также существует подобная практика, — добавил городской голова.

Напомним, что ректор ЧНУ Клименко стал фигурантом скандала – на него в суд поступило более 130 материалов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Протоколы на ректора николаевской «могилянки» были составлены из-за конфликта интересов по частям 1, 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть – несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. В течение двух месяцев Клименко не являлся на заседания.

В суде ректор ректор не признавал вину по 130 админпротоколам, в которых шла речь о конфликте интересов – в вузе работают его жена, дочь и брат супруги. По итогу ряда судебных заседаний Центральный районный суд Николаева признал вину ректора ЧНУ и оштрафовал его на ₴6,8 тысяч.

По результатам апелляционного рассмотрения 25 мая, суд подтвердил 80 эпизодов преступлений, связанных с коррупцией, и оставил в силе постановление Центрального районного суда Николаева, которым ректора признали виновным по части 1, части 2 статьи 172-7 КУоАП и наложили на него административное взыскание в виде штрафа в размере 6,8 тысяч гривен.