В Донецкой области мужчина насмерть забил 3-летнего ребенка с инвалидностью, пытаясь научить его ходить

Жителю города Курахово Донецкой области сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка.

Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в январе 2022 года мужчина находился дома со своей сожительницей и тремя малолетними детьми.

Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал принуждать его ходить. Когда ребенок начал плакать, подозреваемый избил его. Мальчик умер.

«Утром мужчина положил тело ребенка в сумку, отнес в заброшенный участок садового общества в двух километрах от дома, где закопал», - говорится в сообщении.

Об исчезновении одного из внуков в полицию сообщила бабушка ребенка.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как установила судмедэкспертиза, мальчик умер в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как в Запорожье нашли тело мальчика, которого искали полгода – двое мужчин держали ребенка две недели в подвале, а затем убили.