В Госбюджет Украины с 2014 года поступило более 130 миллиардов гривен военного сбора

В 2021 году в государственный бюджет Украины поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора - всего за 2014-2021 годы было собрано 131,9 миллиарда.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины на запрос StateWatch.

Поступления военного сбора зачисляются не на нужды вооруженных сил напрямую, а в общий государственный бюджет.

«Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год», - заявили в Казначействе.

Поступления по военному сбору составляли такие суммы:

- 2014 год (с августа) - 2,5 миллиарда гривен;

- 2015 год - 9,2 миллиарда гривен,

- 2016 год - 11,5 миллиардов гривен,

- 2017 год - 15,1 миллиардов гривен,

- 2018 год - 18,7 миллиардов гривен,

- 2019 год - 22,4 миллиарда гривен,

- 2020 год - 23,9 миллиардов гривен.

«В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 миллиардов гривен без четко определенных приоритетов на нужды обороны», - добавили в StateWatch.

Напомним, что президент Зеленский подписал Указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч.