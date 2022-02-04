Сломаны ребра и таз: Жительница Николаева, попавшая в серьезное ДТП, нуждается в финансовой помощи

Жительница Николаева Анна Целовальник нуждается в срочном сборе средств. Женщина, находясь на 6-м месяце беременности, 24 января попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, получив значительные переломы ребер и таза. К сожалению, жизнь ребенка сохранить не удалось.

С просьбой о помощи на редакционную почту «Преступности.НЕТ» обратился муж пострадавшей Максим Оверченко.

«Я с женой попал в ДТП. Жена была на 6 месяце беременности, наш сыночек умер. Сейчас жена находится в реанимации в БСМП. У нее сломано больше 10 ребер, в трех местах сломан таз и правая ключица. Аня находится на искусственной вентиляции легких. Я прошу всех неравнодушных нам помочь, моя жена сирота, кроме нас ей некому помочь. Деньги быстро заканчиваются, самому мне очень тяжело, я всех умоляю о помощи. Я потерял сына и не хочу потерять жену!», - написал мужчина.

Реквизиты:

ПриваБанк: 5375411504301495 (Оверченко Карина Сергеевна)

МоноБанк :5375411504301495 (Оверченко Максим Сергеевич)

Номер мужа – 0512 474208