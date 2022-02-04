В бюджете Николаева нет средств на продолжение раскопок или консервацию «Дикого сада»: «Это вопросы перспектив и приоритетов»

Историко-археологический комплекс «Дикий сад» пока не могут законсервировать – на это нет средств в бюджете Николаева, как и на продолжение раскопок.

Об этом заявил уже бывший начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, раскопки прекратили еще в 2021 году, потому что на них не было средств. Комплекс нужно законсервировать, но и на это денег нет.

— В прошлом году уже не копали. Уже в прошлом году у нас не было средств на продолжение раскопок. И действительно, в какой-то момент это должно было стать законсервированным и музеефицированным. Вот «Дикий сад» и городской музей были в связке. Выкапываем то, что там есть. Консервируем, превращаем это в музейные экспонаты, делаем там навесы, специальные жидкости, какие-то муляжи, и начинаем потихонечку вводить туда экскурсантов. Я не говорю зарабатывать деньги, потому что никогда и нигде эти моменты прибыльными не будут. Но городское коммунальное учреждение «Городской музей» может уже иметь какую-то прибыль – от экскурсий, от фестивалей…, - сказал Любаров.

Также он отметил, что из-за ограниченного бюджета надо выбирать приоритетные направления финансирования.

— В этом году нас нет денег ни на консервацию, ни на продолжение раскопок. Это те вопросы, которые не решаются одним годом, одним бюджетом, одним начальником. Это вопросы перспективы, приоритетов. В это же время, когда у нас есть «Дикий сад», у нас есть музыкальные школы, у нас есть дома, дворцы культуры. И если мы из этой большой шкуры сошьем семь маленьких шапок, нам может не хватить на восьмую. И так уже происходит, к сожалению, второй год, - добавил Юрий Любаров.

Напомним, в августе 2021 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета решил приобрести барельеф «киммерийского всадника» для поселения «Дикий сад».