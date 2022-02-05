Киевская судья «по религиозным убеждениям» отказалась подавать электронные декларации о доходах

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск судьи Александры Брагиной и обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции принять её ежегодные декларации в бумажном, а не электронном виде.

Об этом сообщили в НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обжалует решение по делу судьи Брагиной.

«Ранее судья отказалась подавать е-декларации за 2019 и 2020 годы, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись. Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку они не поданы в Реестр деклараций вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции». Факт неподачи декларации за 2020 год расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины», - отмечено в сообщении.

Фонд DeJure заявляет, что решение ОАСК подрывает идею электронного декларирования должностных лиц, а Брагина – действующая судья, и она ежедневно принимает десятки решений, подписывая их электронной подписью.

В DeJure подчеркивают, что до 2019 года судья подавала электронные декларации, а затем «вдруг решила, что ее религия это запрещает». В то же время, в решении ОАСК, говорят в организации, не упоминаются доказательства, что судья действительно имеет такие убеждения – «суд просто поверил истцу на слово».

Напомним, что в 2021 году НАПК нашло в декларациях недостоверные сведения на ₴1,2 миллиарда.