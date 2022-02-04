В Минэкономики снова повысили цены на бензин и дизельное топливо

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом сообщают на сайте ведомства.

На первую декаду февраля, расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива – 35,30 гривен за литр.

Напомним, 13 января Министерство экономики Украины опубликовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, на основании которой рассчитывается предельная цена продажи топлива в сетях украинских АЗС.