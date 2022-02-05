Эксперты подтвердили, что купленный на барахолке рисунок оказался оригиналом Дюрера стоимостью $10 миллионов

Рисунок немецкого художника Альбрехта Дюрера, проданный на барахолке за $30, оказался ценным произведением искусства. Эксперты оценили работу художника в $10 миллионов.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на CNN.

Ранее в США мужчина в 2016 году купил рисунок на блошином рынке в городе Конкорд, штат Массачусетс. Он считал, что рисунок похож на работы Дюрера и спустя три года показал его арт-дилеру.

Впоследствии эксперты идентифицировали рисунок, он называется «Богородица с младенцем». Установить подлинность работы удалось, в том числе, и благодаря водяному знаку в виде трезубца, присутствовавшему на всех работах Дюрера.

Напомним, что в другом случае в 2016 году французский археолог обнаружил гравюру Дюрера «Мадонна, коронованная ангелами» 1520 года на блошином рынке в городе Сарбур на востоке Франции. Впоследствии он отдал гравюру музею Штутгарта.