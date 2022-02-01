Фирма, входящая в «картель» скандального «Альткома», опять выиграла тендер на ремонт Н-24 у Николаевской САД почти на 3 миллиарда гривен

Предприятие ООО «Европейская дорожно-строительная компания» выиграло тендер Службы автомобильных дорог Николаевской области на капитальный ремонт 28,3 километров трассы Н-24 «Николаев-Киев».

Информация опубликована на сайте публичных закупок «ProZorro».

Тендер опубликовали 5 октября, аукцион стартовал 8 декабря. Изначально заказчик оценил работы в 3,1 миллиарда гривен.

На торги подались три фирмы – ООО «РОСТДОРСТРОЙ», ООО «Общее украинско-немецкое предприятие «Автострада» и ООО «Европейская дорожно-строительная компания». Третий участник предложил 2,9 миллиарда гривен, что оказалось меньше, чем предложения других компаний. В итоге, фирма «ЕДСК» выиграла торги, с ней подписали договор 27 января. Работы необходимо выполнить до 20 августа 2024 года.

Отметим, ранее в тендерной документации ООО «ЕДСК» публиковала договор субподряда. Исходя из договора, в 2019 году субподрядчиком являлась сама «ЕДСК», а нанимал ее генеральный подрядчик – ООО «Дорожное строительство «Альтком». Также фирма «ЕДСК» указывала, что будет привлекать к роботе посторонних сотрудников. В трудовых книжках рабочих, которые прикреплены к тендерной документации, сказано, что они работают в компании «Дорожное строительство «Альтком».

Ранее фирма-победитель была зарегистрирована в Донецке под названием «Альтком-Мост» на голландскую фирму «Альтком Б.В.» компании «Altcom Global N.V.» из Нидерландов.

Как сообщают «Наші гроші», фирма принадлежит одесскому ООО «Пейд» Муслиму Келееву из Одесщины. Келоев также владеет столичным ООО «Промтехснабинвест», у которого арендовал производственную базу в селе Кобцы в Киевской области один из нынешних соперников – «Автомагистраль-Юг».

«Вероятно, Муслим Мусаевич Келоев – это брат Мурада Мусаевича Келоева, владельца ныне ликвидированного ООО «Тандем-Оил», когда-то поставлявшего топливо в порты. В социальной сети известно об одессите Мурате Келоеве, ранее жившем в Грозном (Россия)», - сказано в сообщении.

Также отметим, ООО «Дорожное строительство «Альтком» входит в промышленную группу« Альтком», которая во времена экс-президента Украины Виктора Януковича была фаворитом среди дорожных подрядчиков. Конечным владельцем ООО «Дорожное строительство« Альтком »является Александр Тисленко. Во времена пребывания Бориса Колесникова на посту вице-премьера «Альтком» считался самым успешным подрядчиком, и выиграл тендеров на 13,12 миллиардов гривен.

Напомним, ранее Предприятие ООО «Европейская дорожно-строительная компания» выигрывало торги на текущий средний ремонт 11 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».