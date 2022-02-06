С 10 февраля «Укрзалізниця» снимет все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

Об этом написал председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в конце ноября на территории Украины образовалось существенное накопление вагонов в направлении Польши. Как отметил Камышин, самым сложным был стык Изов-Грубешов.

«При норме в 1500 вагонов, находящихся на сети УЗ и направляющихся на этот стык, бывали дни, когда было и 3200. Польская железная дорога на этом стыке принимала порядка 8 поездов в сутки, а бывали дни, когда и меньше. А нужно было бы принимать 10», - написал Камышин.

По его словам, благодаря прямым переговорам с польской стороной тогда удалось наладить работу. Однако, по мнению председателя правления АО «Укрзалізниця», тогда это было временное решение и для налаживания пропускной способности украинской железной дороги необходима модернизация инфраструктуры.

«Я лично провёл больше 5 переговоров с председателем правления Польской железной дороги Кшиштофом Мамински, и благодаря слаженной работе наших команд, нам удалось наладить работу стыка Изов-Грубешов. Анализируя сложившуюся ситуацию, я понимаю, что налаживание Польской стороной приёмки поездов по стыку Изов-Грубешов — только половина решения. Вторая половина решения — модернизация инфраструктуры. На ноябрьский рост накопления вагонов конечно же повлияла осенняя кампания по ремонту путевого хозяйства УЗ. Мы ремонтировались, честно говоря, не вовремя, но другого выхода не было», - написал он.

При этом председатель правления АО «Укрзалізниця» выразил уверенность, что после электрофикации части ж/д появится возможность увеличения грузооборота с Польшей.

«Но я верю в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей. Потому мы ускоренными темпами продолжаем работу над электрификацией участка Ковель-Изов. Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны. Напомню, на конец прошлого года мы закончили электрификацию 43 км, а до конца июня добьём оставшиеся 50 км. В итоге это будет крупнейший проект электрификации за последние 10 лет. Правда, есть один нюанс. Останется неэлектрифицированным польский участок всего в 1,5 км от границы до Грубешова. Но я верю, что Польша таки электрифицирует свой участок. Все-таки 1,5 км — небольшой, но важный шаг со стороны Польши на встречу нашему шагу в 94 км. Тогда мы сможем убрать тепловозы с этого стыка и на деле подтвердить приверженность обеих стран зелёным, европейским ценностям. Я уверен, что отстраивание отношений с Польской железной дорогой на взаимовыгодных, паритетных началах поможет УЗ нарастить и транзитный и экспортный потенциал», - написал Камышин.

Напомним, что ранее сообщалось. о том, что Украина и Польша договорились убрать препятствия в транзите товаров и думают о совместном нефтегазовом проекте