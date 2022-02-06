Украинцы в январе зарегистрировали подержанных автомобилей в шесть раз больше, чем было продано новых

За январь 2022 года украинцы зарегистрировали 31,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортных подержанных авто почти на четверть превысило показатель января прошлого года и оказалось в 6 раз больше январского объема продаж новых легковых авто.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром», пишет «Бизнес Цензор».

Как сообщается, более половины этих машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями.

В то же время доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО – 7%, на электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе леговых автомобилей с пробегом.

Самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane. За месяц украинцы зарегистрировали 2174 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf – 1 917 растаможенных и зарегистрированных авто.

На третьем месте – Volkswagen Passat с результатом в 1791 авто.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1460 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1088 авто.

Напомним, что николаевская «могилянка» планирует приобрести новый пикап Mitsubishi за 1 миллион 250 тысяч гривен.