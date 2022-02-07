Грузооборот морских портов за январь вырос почти на 50%: Среди лидеров николаевский порт «Ольвия»

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что за январь 2022 года грузооборот морских портов вырос на 49% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года. Среди лидеров по грузообороту – николаевский порт «Ольвия».

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года. Среди лидеров – порт «Ольвия», который стал первым концессионным портом в Украине.

«Увеличение эффективности портовой инфраструктуры – это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать состоятельность отрасли», – написал он.

Напомним, имущество николаевского государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия» и соответствующее имущество «Администрации морских портов Украины» 1 декабря передали на 35 лет в концессию компании QTerminals Olvia.

В условиях концессионного соглашения говорилось, что в порт «Ольвия» гарантированно инвестируют 3,4 миллиарда гривен, почти половину этих средств направят ​​на строительство порта в ближайшие 3,5 года. Соглашением было предусмотрено сохранение рабочих мест для сотрудников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения – это решение инфраструктурных проблем Николаева. На средства инвестора (80 миллионов гривен) планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе.