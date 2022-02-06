Фонд госимущества Украины выставит на приватизацию еще пять спиртовых заводов

Фонд госимущества Украины в период с 25 февраля по 4 марта выставит на приватизацию пять спиртовых активов.

Об этом говорится в сообщении пресс- службы ФГИ.

В список вошли объекты ГП «Укрспирт»:

Узловское (Львовская область) – аукцион 25 февраля. Стартовая цена – 21 708 351,18 грн;

Мариловское (Тернопольская область) – аукцион 28 февраля. Стартовая цена – 52 100 868,74 грн;

Струтинское (Львовская область) – аукцион 1 марта. Стартовая цена – 31 338 684,70 грн;

Краснослободское (Киевская область) – аукцион 2 марта. Стартовая цена – 9776602,60 грн;

Стадницкое (Киевская область) – аукцион 4 марта. Стартовая цена – 26 393 749,40 грн.

Суммарная стартовая цена всех лотов составляет более 140 миллионов гривен.

Напомним, ранее молдавская компания СП «Zernoff», победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариловского МПД ГП «Укрспирт», была вынуждена обратиться в суд с иском в Фонд государственного хозяйства Украины из- за несоответствия фактического количества заявленного оборудования и имущества, заявленного в электронном лоте.