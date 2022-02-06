Фонд госимущества Украины выставит на приватизацию еще пять спиртовых заводов

Фонд госимущества Украины в период с 25 февраля по 4 марта выставит на приватизацию пять спиртовых активов.
Об этом говорится в сообщении пресс- службы ФГИ.
В список вошли объекты ГП «Укрспирт»:
Суммарная стартовая цена всех лотов составляет более 140 миллионов гривен.
Напомним, ранее молдавская компания СП «Zernoff», победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариловского МПД ГП «Укрспирт», была вынуждена обратиться в суд с иском в Фонд государственного хозяйства Украины из- за несоответствия фактического количества заявленного оборудования и имущества, заявленного в электронном лоте.