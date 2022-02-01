Эксперты считают, что запрет транзита литовских нефтепродуктов по территории Беларуси не окажет существенного влияния на украинский рынок топлива

Прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину из-за запрета на их транзит по территории Беларуси не окажет существенного влияния на украинский рынок топлива, но в будущем усилит зависимость от импорта нефтепродуктов из РФ и Беларуси.

Так считают аналитики Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.

В прошлом году доля импорта дизеля из двух стран составила 72%. С учетом последних тенденций и проблем с Литвой размер доли увеличится более чем на 85%, а доля Беларуси в импорте бензина достигнет 100%, уверен директор группы «А-95» Сергей Куюн.

Компенсировать литовские объемы, по словам участников рынка, помогут белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с профицитными запасами бензина. Вырастит нагрузка на российское направление и частично на НПЗ «Укртатнафта».

«У нас очень опасная ситуация, на которую нужно срочно реагировать. Внутреннее производство можно увеличить вдвое, перевалку топлива в портах как минимум втрое. Это позволит сбалансировать источники поставок и предотвратить нежелательные сценарии», — комментирует Куюн.

Он заявил о необходимости создания коммерческих и государственных запасов нефтепродуктов для железных дорог и армии.

В группе «А-95» не ожидают серьезных изменений цен из-за прекращения поставок топлива из Литвы. Украинский рынок находится на сезонном минимуме потребления, трейдеры накопили профицитные запасы топлива, объяснил Куюн.

Вероятно, что Украина возобновит поставки топлива в Украину из Польши через концерн Orlen, говорят эксперты.

В прошлом году из Литвы импортировали 9% поставок дизельного топлива (690 тыс. тонн), 11% бензина (265 тыс. тонн) и 16% авиакеросина (57 тыс. тонн).

«Более 20 лет Литва была для Украины небольшим, но стабильным источником поставок нефтепродуктов. Рынок сможет заместить эти объемы, но для компенсации авиатоплива потребуется импорт морем», – заключил Сергей Куюн.

Напомним, 13 января Министерство экономики Украины опубликовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, на основании которой рассчитывается предельная цена продажи топлива в сетях украинских АЗС.

Спустя несколько недель предельная цена была снова увеличена. На первую декаду февраля, расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива – 35,30 гривен за литр.