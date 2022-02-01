В прошлом году в Николаевской области купили новых автомобилей на $70 миллионов

За 2021 год в Николаеве и области зарегистрировали 2,3 тысячи новых автомобилей на общую сумму более 70 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт по продажам авто RST.ua.

Наибольшее количество автомобилей регистрировали в декабре. Тогда из автосалонов выехало 275 автомобилей. Больше всего автомобилей зарегистрировали в среднеценовом сегменте – 1,4 тысячи автомобилей.

Toyota стала самым популярным брендом. В регионе в прошлом году приобрели 280 таких автомобилей. Лидером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage, покрывший 8% рынка. Кроме него часто регистрировали Renault Duster и Chery Tiggo 4.

В ценовых сегментах (без учета цены дополнительного оборудования) в прошлом году бестселлерами стали:

- Бюджетный сегмент (до 17 тысяч долларов) – Chery Tiggo 4;

- Среднеценовой сегмент (17 тысяч -35 тысяч долларов) – Kia Sportage;

- Бизнес-сегмент (35 тысяч - 70 тысяч долларов) – Toyota Land Cruiser Prado;

- Премиум-сегмент (от 70'000 долларов) – BMW X5.

Всего в Украине в 2021 году в Украине зарегистрировали 102 тысячи новых автомобилей на общую сумму более 3,3 млрд долларов. Самым популярным брендом была Toyota, а бестселлером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage.

Стоит отметить, что в 2020 году в Николаеве и области реализовали 1,8 тысяч новых автомобилей на общую сумму свыше 54 ммиллионов долларов. Тогда бестселлером среди моделей также был кроссовер Kia Sportage, а самым популярным брендом – Toyota.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение первых трех кварталов 2021 года в Николаеве и области зарегистрировали 1,6 тисяч новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 48 млн долларов, а самой популярной моделью был кроссовер Kia Sportage. При этом, один из самых дорогих автомобилей - Rolls Royce Cullinan - был замечен в Николаеве. Оказалось, что он принадлежит фирме депутата Николаевского облсовета Юрия Кормышкина.